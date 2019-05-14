Технічне перенесення запуску ринку електроенергії недоцільне, - "Енергоатом"

Про це йдеться у листі президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського на адресу заступника голови комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу Олександра Домбровського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Компанія з розумінням ставиться до тих об’єктивних причин, за яких своєчасне впровадження повномасштабного нового ринку електричної енергії може стати неможливим. Разом з тим, вважаємо просте технічне перенесення терміну відкриття ринку недоцільним, оскільки це сприятиме подальшому безвідповідальному невиконанню окремими учасниками ринку та органами державної влади обов’язків, покладених на них законом України "Про ринок електричної енергії" та наполягає на початку дії нового ринку з 1 липня 2019 року", - вказано у листі.

За словами Недашківського, компанія зацікавлена в найскорішому запровадженні повномасштабного конкурентного ринку, адже це дозволить отримувати справедливу ринкову ціну та своєчасну оплату за свою реалізовану електроенергію.

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Серед питань, які мають бути першочергово вирішені для своєчасного запуску ринку Недашківській називає, зокрема, розроблення та прийняття низки підзаконних актів, які регулюють діяльність на ринку електричної енергії, ліквідацію перехресного субсидіювання, врегулювання заборгованості на енергоринку тощо.

"Водночас повідомляємо, що компанія готова приймати участь у роботі Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки при опрацювання проблемних питань своєчасного запуску нового ринку електричної енергії", - йдеться у листі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, на прес-конференції голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що новий ринок електричної енергії повинен бути запущений без будь-яких переносів 1 липня 2019 року.

Як повідомлялося, від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.

Також міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшла мова в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса Копача, глави представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.



