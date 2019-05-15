Зеленський провів зустріч з банкірами: говорили про співпрацю з МВФ і незалежність НБУ

Про це повідомили в прес-службі Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"14 травня новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних іноземних банків в Україні (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank – Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank – BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а також із представниками Незалежної асоціації банків України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі були присутні й представники команди Зеленського – Айварас Абромавичус, Олександр Данилюк, Андрій Богдан, Іван Баканов, Вікторія Страхова.

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На зустрічі Зеленський запевнив, що як Президент буде гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну.

"Новообраний глава держави також підкреслив, що вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність НБУ, співпрацю з МВФ і дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів", - додали в прес-службі.

Також Зеленський підтримав думку банківської спільноти, що наріжним каменем для забезпечення економічного зростання та залучення іноземних інвестицій є судова реформа й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів. Він наголосив також на необхідності забезпечити прозорі та рівні правила гри і для приватних, і для державних банків. Крім того, він підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них.

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Керівники банків зі свого боку запевнили новообраного президента України у підтримці й готовності співпрацювати.

Голова Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) Тарас Кириченко зазначив, що банкіри очікують від Президента підтримки й незмінності реформ, започаткованих НБУ, реформи судової системи та пошуку точок економічного зростання.

"У поточній ситуації надзвичайно важливо, щоб банки більше кредитували реальний сектор економіки, щоб кредити були більш доступними для відповідальних позичальників і домогосподарств. Для цього необхідно повністю реалізувати судову реформу та надати максимальний захист інвесторам і кредиторам української економіки", – наголосив Кириченко.

Крім цього, Зеленський висловив сподівання на зменшення ставок за банківськими кредитами і для корпоративного бізнесу, і для домогосподарств, що сприятиме розвитку економіки.

"Зменшення ставок за кредитами стане поштовхом до економічного зростання. Бо наразі люди налякані й не довіряють банкам", – зазначив новообраний президент України.