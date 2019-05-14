Апеляційний суд відкрив провадження за скаргою винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевої, звернення Дронова повернуто для виправлення

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Харківського апеляційного суду, головуючий у справі - суддя Володимир Протасов.

Ухвалою судді відкрито провадження за апеляційною скаргою Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової. Учасники провадження мають право впродовж десяти днів подати заперечення на апеляційні скарги.

Іншою постановою судді апеляційна скарга захисника Сергія Перепелиці щодо Геннадія Дронова залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам статті 420 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте також: Харківській автошколі, де отримала права Зайцева, яка влаштувала масштабну ДТП, анулюють ліцензію, - Нацполіція

Сергію Перепелиці надано термін для усунення недоліків апеляційної скарги.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, 5 осіб загинуло, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

20 жовтня суд визначив запобіжний захід Зайцевій, яка влаштувала ДТП у Харкові, у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість ДТП порівняно з 2017 роком зменшилася на 8000, - Князєв

6 листопада було оголошено про підозру за ч.3 ст. 286 водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Г.Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбулось у лікарні, де його підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Г.Дронову у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.