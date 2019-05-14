Поліція затримала чоловіка, який облив зеленкою Шабуніна

Про затримання Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

"У липні 2018 правопорушник у будівлі САП під час акції протесту облив зеленкою главу Центру протидії корупції, а в жовтні цього ж року на вулиці Грушевського - облив невідомою речовиною народного депутата України. Дії зловмисника столичні слідчі кваліфікували як хуліганство", - сказано в повідомленні.

Підозрюваний - уродженець Івано-Франківської області 1996 року народження.

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Зараз чоловік дає пояснення слідчим. Після цього вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, главу правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна облили зеленкою і кинули в нього тортом перед початком акції протесту під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 17 липня. Після цього у Шабуніна діагностували хімічний опік очей.