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14.05.19 23:22

Поліція затримала чоловіка, який облив зеленкою Шабуніна

Поліція Києва затримала 23-річного чоловіка. Його підозрюють у тому, що в липні 2018 року під час акції протесту біля будівлі САП він облив зеленкою главу правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Тоді Шабунін дістав хімічний опік очей.

Поліція затримала чоловіка, який облив зеленкою Шабуніна

Про затримання Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

"У липні 2018 правопорушник у будівлі САП під час акції протесту облив зеленкою главу Центру протидії корупції, а в жовтні цього ж року на вулиці Грушевського - облив невідомою речовиною народного депутата України. Дії зловмисника столичні слідчі кваліфікували як хуліганство", - сказано в повідомленні.

Підозрюваний - уродженець Івано-Франківської області 1996 року народження.

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Зараз чоловік дає пояснення слідчим. Після цього вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, главу правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна облили зеленкою і кинули в нього тортом перед початком акції протесту під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 17 липня. Після цього у Шабуніна діагностували хімічний опік очей.

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