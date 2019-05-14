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14.05.19 23:39

Імовірність розпуску парламенту становить 90%, - представник Кабміну у ВР Денисенко

Розпуск Верховної ради України, за яким настануть позачергові вибори в парламент, відбудеться з імовірністю 90%.

Імовірність розпуску парламенту становить 90%, - представник Кабміну у ВР Денисенко

Про це заявив представник уряду в парламенті Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

За його словами, ймовірність того, що новообраний президент Володимир Зеленський розпустить Раду відразу ж у день інавгурації, неймовірно висока.

"БПП визначився, що швидше відбудеться інавгурація - то краще. Затягувати інавгурацію немає жодного сенсу. Тому що існує неймовірно висока ймовірність, що того ж дня Зеленський підпише указ про розпуск ВРУ. Розпуск парламенту відбудеться з імовірністю 90%. Не важливо, які аргументи для цього використають. Питання розпуску парламенту вийшло з юридичної площини і перейшло в політичну", - заявив Денисенко.

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Представник Кабміну у ВР зазначив, що не всі члени парламенту зараз готові проголосувати за дату інавгурації.

"Офіційно всі заявляють про те, що вони готові (голосувати, - ред.). Але як мінімум осіб 150 у залі не готові зараз сісти і проголосувати", - додав він.

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