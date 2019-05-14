Спеціалізований центр для реабілітації учасників бойових дій створюють в Одеській області, - Міноборони

Ідея проекту належить голові волонтерської організації "Великі серця" Ганні Самотей, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони. За її словами, активну участь в облаштуванні майбутнього Центру, окрім волонтерів, беруть і місцеві жителі.

У виділеному приміщенні проводиться ремонт, прилеглу територію прибирають і висаджують квіти і дерева.

Анна Самотей зазначила, що в планах також облаштувати в майбутньому Центрі більярдний і тенісний зали, кімнати для масажу, ігрову кімнату для дітей і тренажерний зал. На вулиці для дітей планують встановити ігрову та спортивний майданчики.

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Учасники бойових дій зможуть проходити безкоштовну реабілітацію.