Топонімічна комісія Харкова рекомендувала винести на сесію міськради питання повернення проспекту імені маршала Жукова, зміненого в межах декомунізації

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу міськради.

"За підсумками засідання члени комісії рекомендували винести ініціативу городян на розгляд сесії Харківської міської ради та підготувати пропозицію щодо увічнення пам'яті Петра Григоренка в назві вулиці на наступне засідання топонімічної комісії", - йдеться в повідомленні.

Заступник міського голови з питань правового забезпечення Марина Стаматіна зазначила, що в питанні про повернення проспекту імені Жукова Харківська міська рада керуватиметься Законом України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

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На думку відповідального секретаря комісії Олексія Хорошковатого, назви топонімів, пов'язані з вигнанням нацистських окупантів з України, не належать до забороненої символіки комуністичного режиму.

"Маршал Жуков безпосередньо брав участь у Курській битві, битві за Дніпро і Проскурівсько-Чернівецькій наступальній операції, в результаті яких була звільнена Україна", - заявив він.

Він також зазначив, що ст. 5 закону України "Про географічні назви" передбачає повернення окремим об'єктам їхніх історичних назв та нагадав, що в 1990 році за рішенням виконкому вулиця була перейменована на проспект Маршала Жукова і так називалася до 17 травня 2016 року.

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Нагадаємо, у травні 2016 року тодішній глава Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в межах закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки". Документ, зокрема, передбачав перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г.Жукова і прибрати з площі Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.

Того ж дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все, що від нього залежить, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

На це різко прореагував директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.