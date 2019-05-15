Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.05.19 08:42

Топонімічна комісія Харкова рекомендувала винести на сесію міськради питання повернення проспекту імені маршала Жукова, зміненого в межах декомунізації

Харківська міська комісія з питань топоніміки розглянула електронну петицію про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова та рекомендувала винести питання на сесію міськради.

Топонімічна комісія Харкова рекомендувала винести на сесію міськради питання повернення проспекту імені маршала Жукова, зміненого в межах декомунізації

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу міськради.

"За підсумками засідання члени комісії рекомендували винести ініціативу городян на розгляд сесії Харківської міської ради та підготувати пропозицію щодо увічнення пам'яті Петра Григоренка в назві вулиці на наступне засідання топонімічної комісії", - йдеться в повідомленні.

Заступник міського голови з питань правового забезпечення Марина Стаматіна зазначила, що в питанні про повернення проспекту імені Жукова Харківська міська рада керуватиметься Законом України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В'ятрович хоче змінити дати заснування деяких міст України: "Дніпро і Одеса мають довшу історію"

На думку відповідального секретаря комісії Олексія Хорошковатого, назви топонімів, пов'язані з вигнанням нацистських окупантів з України, не належать до забороненої символіки комуністичного режиму.

"Маршал Жуков безпосередньо брав участь у Курській битві, битві за Дніпро і Проскурівсько-Чернівецькій наступальній операції, в результаті яких була звільнена Україна", - заявив він.

Він також зазначив, що ст. 5 закону України "Про географічні назви" передбачає повернення окремим об'єктам їхніх історичних назв та нагадав, що в 1990 році за рішенням виконкому вулиця була перейменована на проспект Маршала Жукова і так називалася до 17 травня 2016 року.

Також читайте: Комунальники в Харкові перевіряють, чи потрібен ремонт поруч з наметом "Все для перемоги". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у травні 2016 року тодішній глава Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в межах закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки". Документ, зокрема, передбачав перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г.Жукова і прибрати з площі Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.

Того ж дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все, що від нього залежить, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

На це різко прореагував директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100