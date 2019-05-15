Син Трампа дасть свідчення перед комітетом з розвідки Сенату США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The Hill.

За даними джерел видання, Трамп-молодший уклав угоду у вівторок і погодився відповісти на запитання членів комітету в наступному місяці протягом двох-чотирьох годин.

Як зазначив один зі співрозмовників газети, немає жодних обмежень щодо тем для питань. Вони можуть стосуватися як проекту Trump Tower у Москві, так і зустрічі представників кампанії Трампа з російським адвокатом Наталією Весельницькою в червні 2016 року.

За словами іншого джерела, комітет заявив про 10 тем, які хотів би обговорити з сином президента. Однак узгоджені були тільки шість із них.

Обидві сторони також домовилися, що це буде остання поява Трампа-молодшого перед комітетом.

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Комітет Берра веде переговори з Трампом-молодшим з грудня. Спочатку він погодився дати свідчення комітету в березні, але потім відмовився і переніс свою появу на квітень.

Коли син президента США знову порушив обіцянку постати перед комітетом минулого місяця, йому пригрозили повісткою до суду.

Президент Дональд Трамп у вівторок назвав поводження зі своїм старшим сином "дуже несправедливим".

"Це дійсно складна ситуація, тому що мій син провів, я думаю, понад 20 годин, надаючи свідчення, спецпрокурор Мюллер заявив, що все гаразд. А тепер вони хочуть, щоб він знову давав свідчення. Не знаю чому. Поняття не маю чому. Але мені це здається дуже несправедливим", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що Trump Organization у 2015-2016 роках, коли Трамп брав участь у передвиборчій кампанії в США, розглядала можливість зведення Trump Tower у Москві. До кінця січня 2016 року проект було згорнуто через проблеми з земельною ділянкою в Москві та отриманням дозволу на будівництво.

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Весельницька була однією з учасниць зустрічі із сином Трампа, яка відбулася 9 червня 2016 року. Під час цієї зустрічі Трампу-молодшому нібито обіцяли передати компромат на Гілларі Клінтон, але ці відомості пізніше не підтвердилися.

Мін'юст США у квітні опублікував відредаговану версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про розслідування імовірного втручання Росії в президентські вибори США.

Розслідування спецпрокурора США Мюллера тривало близько двох років. Він дійшов висновку, що змови між штабом Трампа і РФ не було.