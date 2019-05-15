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15.05.19 09:31

Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики

У середу, 15 травня, ВР розгляне проект закону №9523 "Про внесення змін до розділу ІІ" Прикінцеві та перехідні положення "Закону України" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соцзахисту дітей і підтримки сімей з дітьми".

Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На засіданні також народні депутати мають розглянути у першому читанні законопроект 2003а "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування".

Як вказано в порядку денному, Рада планує розглянути проекти постанов про призначення декількох парламентських слухань. Зокрема, "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством" (проект постанови №9485), "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" (№10034). Депутати також мають ухвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" (проект постанови №9408).

Традиційно в середу Рада розгляне блок питань ратифікацій.

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Окрім того, депутати мають розглянути проекти постанов, що стосуються адміністративно-територіального устрою Донецької області, зокрема щодо встановлення меж окремих районів.

Також у першому читанні депутати планують розглянути законопроекти №5054 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист, та №2545 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді".

У другій половині дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

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