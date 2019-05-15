Через структури Кропачова біля стін Міністерства енергетики мітингують шахтарі Львівсько-Волинського басейну, - нардеп Бондар

Вони вимагають у держави виплатити борги із зарплати і купувати їхнє вугілля, пишуть Українські новини

За словами шахтарів, їм не виплатили зарплату за березень та квітень. Крім цього, є проблеми з реалізацією вугілля. За інформацією від народного депутата Михайла Бондаря, раніше все вугілля ЛВБ купувало підприємство Держвуглепостач, але після появи структур Кропачова ситуація різко змінилася.

"Держвуглепостач купував раніше те вугілля, яке добували на підприємствах ЛВБ і реалізовував на Центренерго. На жаль, зараз Держвуглепостач цього не робить, віддали це якимось приватним структурам так званого "смотрящего" Кропачова. Ці приватні структури теж спочатку брали львівське вугілля, а тепер мовчать. Вугілля накопичується на складах, і крім цього, у шахтарів немає грошей за свою реалізовану продукцію ", - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, на початку 2018 року державна компанія "Центренерго" заявляла про готовність викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. У листопаді минулого року народний депутат Михайло Бондар заявив, що через бізнесмена Віталія Кропачова державні шахти втрачають 1,6 мільярди гривень.