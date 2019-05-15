Томос про автокефалію ПЦУ не може бути відкликаний Вселенським патріархом, - радник Порошенка Павленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо "Свобода" заявив 15 травня радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

"І в томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, має відбуватися відповідно до томосу і до статуту. Якщо не буде порушено умов томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може", – наголосив фахівець.

Павленко також наголосив, що "президент Порошенко і держава не втручаються у внутрішні церковні відносини". Так радник президента прокоментував слова почесного патріарха ПЦУ Філарета, який заявив Радіо Свобода, що "Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату".

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"15 грудня (перед проведення Об’єднавчого собору, результатом якого стало створення ПЦУ – ред.) було ліквідовано Київський патріархат як релігійне об’єднання, тобто об’єднання різних релігійних організацій, які складають Київський патріархат. Рішення про це було ухвалене Помісним собором Київського патріархату, і Міністерство культури в січні вже цього року, після отримання томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує", – вказав Ростислав Павленко.

Міністерство культури України також заявило 10 травня, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування, коли увійшла до Православної церкви України.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет наполягає, що "УПЦ Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах".

Як повідомлялося раніше, почесний патріарх УПЦ КП Філарет хоче відновити Українську православну церкву Київського патріархату, яка в кінці минулого року увійшла до новоствореної Православної церкви України.