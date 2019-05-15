Назва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет

Про це він заявив у зверненні до всієї української пастви, оприлюдненому в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чому ми не погоджуємося на назву Православна церква України, або в Україні. Тому що всі автокефальні церкви мають прикметникову назву... Лише нашу Церкву назвали не так, як інші - не Українська православна церква, а Православна церква України. Що за цим ховається? Це означає, що православні українці за межами України не належать до Української православної церкви. І про це сказано в Томосі", - заявив Філарет.
За словами почесного патріарха, православні українці, які проживають за межами України, обурилися цим, оскільки хочуть належати до своєї рідної Церкви.
"Всі автокефальні православні церкви зберігають за собою свою еміграцію, крім грецьких церков. Вся грецька діаспора канонічно підпорядковується Вселенському Патріарху. Тому і ми маємо називатися Українською православною церквою, а не Православною церквою України, щоб наша українська еміграція мала право належати до своєї рідної Церкви", - резюмував Філарет.
Раніше почесний патріарх Філарет заявив, що глава ПЦУ Епіфаній угодний Москві і закликав його "нічого не робити всередині церкви" без своєї згоди. А також пообіцяв боротися за церкву, незалежну і від Москви, і від Константинополя.
Глава ПЦУ Епіфаній, своєю чергою, заявив, що розколу в ПЦУ немає і не буде.