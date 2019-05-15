"Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - Марін Ле Пен

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Postimees.

"За всієї поваги, я вважаю, що ваше запитання - образа", - відповіла Ле Пен на запитання журналіста.

"Всю нашу історію ми боролися за свободу і тепер питати, чи перебуваємо ми у владі тієї чи іншої країни, - це неймовірна образа. Я захищаю інтереси своєї країни, а потім стою за інтереси Європи. Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - заявила Ле Пен.

"Що стосується Криму, у кожної держави має бути можливість вільно визначати свою дипломатію", - зазначила вона.

Вона також додала: якщо "одна європейська країна і її суверенітет потраплять у небезпеку, ми всі будемо поруч, щоб її захистити".

При цьому Ле Пен запевнила, що Росія не фінансує її партію.

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"Це все брехня. Жоден європейський банк не був згоден видати нам кредит. Тобто ми були змушені клопотати про кредит по всьому світу. Просто сталося так, що російський банк погодився видати нам кредит на цю суму. Причому під дуже поганий відсоток. Ми отримали кредит, але ми виплатимо його", - пояснила політик.

Марін Ле Пен напередодні прибула до Естонії для переговорів з місцевими євроскептиками щодо формування фракції в Європейському парламенті.