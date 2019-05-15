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15.05.19 11:04

Україна розраховує, що Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - Климпуш-Цинцадзе

У Києва немає підстав припускати, що Європейський Союз може зняти з Росії санкції. Україна має намір порушити питання про введення додаткових обмежувальних заходів проти РФ за роздачу російських паспортів на Донбасі.

Україна розраховує, що Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - Климпуш-Цинцадзе

Про це на брифінгу в Києві заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає підстав вважати, що європейські країни сумніватимуться в необхідності продовження санкцій. Тому думаю, що ми можемо розраховувати на те, що їх буде повністю на наступні півроку продовжено", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе на брифінгу в середу в Києві.

Також вона зазначила, що Україна порушує питання про запровадження додаткових санкцій або інших обмежувальних заходів щодо РФ через видачу українським громадянам російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу.

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Як повідомлялося, в Брюсселі міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив журналістам, що Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Євросоюз зніме санкції з Росії.

Водночас нинішній президент Петро Порошенко впевнений, що санкції проти РФ на червневому саміті Європейського Союзу буде продовжено.

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