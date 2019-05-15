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15.05.19 11:16

Сальмонельоз у кафе в Миколаєві: 6 осіб у ​​лікарні, двоє - у важкому стані

У відвідувачів одного із закладів громадського харчування в Миколаєві діагностували сальмонельоз. Двоє з них перебувають у важкому стані, четверо - у стані середньої тяжкості.

Сальмонельоз у кафе в Миколаєві: 6 осіб у ​​лікарні, двоє - у важкому стані

Про це Цензор.НЕТ повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської області.

"На цей час в обласній інфекційній лікарні перебувають шість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою після вживання продуктів в одному із закладів громадського харчування. Стан здоров’я чотирьох пацієнтів оцінюється як середньої важкості, ще двох - у важкому стані", - повідомили медики.

П'ятьох хворих доставили в інфекційну лікарню машинами швидкої допомоги. Один постраждалий прийшов до приймального покою самостійно.

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Під час дослідження бактеріологічного матеріалу вдалося виділити збудника інфекційного захворювання - сальмонелу.

Медики закликають жителів Миколаєва бути обережними під час харчування в закладах громадського харчування.

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