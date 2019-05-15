Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний звіт, опублікований на сайті проекту.
Ці позиції українські міста посіли з точки зору аналізу "витрат-ефективності" - тобто інвесторам доводиться менше вкладати, отримуючи водночас більше прибутку.
Основними факторами, які вплинули на настільки високі місця в рейтингу: привабливі тарифи на оренду офісних і виробничих приміщень, низька вартість проживання в хороших готелях у центрі, прийнятний рівень податків, низька вартість відкриття бізнесу, реєстрації власності і доступ до кваліфікованої робочої сили.