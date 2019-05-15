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15.05.19 11:10

Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність". ФОТО

Київ посів 5-те, а Львів 8-ме місце в топ-10 міст світу рейтингу FDI Smart Locations of the Future 2019/2020 від Financial Times.

Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний звіт, опублікований на сайті проекту.

Ці позиції українські міста посіли з точки зору аналізу "витрат-ефективності" - тобто інвесторам доводиться менше вкладати, отримуючи водночас більше прибутку.

Основними факторами, які вплинули на настільки високі місця в рейтингу: привабливі тарифи на оренду офісних і виробничих приміщень, низька вартість проживання в хороших готелях у центрі, прийнятний рівень податків, низька вартість відкриття бізнесу, реєстрації власності і доступ до кваліфікованої робочої сили.

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Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії витрати-ефективність 01

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