Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний звіт, опублікований на сайті проекту.

Ці позиції українські міста посіли з точки зору аналізу "витрат-ефективності" - тобто інвесторам доводиться менше вкладати, отримуючи водночас більше прибутку.

Основними факторами, які вплинули на настільки високі місця в рейтингу: привабливі тарифи на оренду офісних і виробничих приміщень, низька вартість проживання в хороших готелях у центрі, прийнятний рівень податків, низька вартість відкриття бізнесу, реєстрації власності і доступ до кваліфікованої робочої сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко