Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій.

"Я сподіваюся, сьогодні буде комітет, і ми (в четвер. - Ред.) розглядатимемо питання щодо інавгурації першим", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

При цьому Парубій запропонував членам комітету з питань правоохоронної діяльності в середу почати розглядати законопроект щодо діяльності Державного бюро розслідувань, а в четвер завершити розгляд голосуванням за документ, після чого розглянути питання про призначення інавгурації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстрували ще дві ініціативи щодо дати інавгурації Зеленського

Нині у Верховній Раді зареєстровано сім проектів постанови про дату інавгурації президента України.

Нагадаємо, комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради очікує в середу, 15 травня, отримати всі внесені постанови про інавгурацію. Однак постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня.