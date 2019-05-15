Галас навколо інавгурації створений для того, щоб відвернути увагу від зняття недоторканності і скасування злочинної мажоритарки, - Березюк

Про це в кулуарах парламенту сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підтримка інтересу до безглуздої дати - це момент, щоб забути про інше. А має бути інша дискусія - про зняття недоторканності. Тому що вона фундаментальна. Якби парламент це прийняв, то у нього не було б проблем з виборцями. Так само, як і закон про вибори. Але депутати не можуть відпустити злочинну мажоритарку. Вони самі прямо говорять, що "підгодовували свої округи і не будуть їх віддавати". Вони більше бояться втратити мажоритарку, ніж розпуску парламенту", - сказав він.

Березюк нагадав, що парламент обіцяв зняти недоторканність ще в 2014 році, "спекулюючи на чистих емоціях".

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"До речі, є дискусія з приводу інавгурації 19 числа, в день скорботи. Я вважаю, що якщо президент це вибрав, то це символ символів - заприсягтися перед живими в день, коли вшановують тих, хто віддав життя за те, щоб ми жили у вільній країні. Це дуже відповідально ... Я навіть радий, що така дискусія виникла. Тому що 80% населення навіть не знало б, що 19 травня - такий важливий день, коли потрібно подумати про минуле в контексті майбутнього", - додав нардеп.