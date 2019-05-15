Поліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Дільничний офіцер поліції і поліцейський сектору реагування з лютого несли службу на блокпості в Кремінському районі Луганської області.
За даними слідчих, 9 травня вони під час перевірки легкового автомобіля зажадали, щоб водій висипав на асфальт речі із сумки, що була в багажнику. Коли водій замість цього просто відкрив сумку і дав можливість її оглянути - чоловіка повалили на землю, наділи на нього наручники і бризнули в обличчя "Тереном".
Водій знепритомнів. Пізніше в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та садна різних частин тіла.
Проти поліцейських відкрили провадження за перевищення влади. Як запобіжний захід суд обрав їм особисте зобов'язання.
Якщо вина правоохоронців буде доведена, їм загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.