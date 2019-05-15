Поліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Дільничний офіцер поліції і поліцейський сектору реагування з лютого несли службу на блокпості в Кремінському районі Луганської області.

За даними слідчих, 9 травня вони під час перевірки легкового автомобіля зажадали, щоб водій висипав на асфальт речі із сумки, що була в багажнику. Коли водій замість цього просто відкрив сумку і дав можливість її оглянути - чоловіка повалили на землю, наділи на нього наручники і бризнули в обличчя "Тереном".

Водій знепритомнів. Пізніше в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та садна різних частин тіла.

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Проти поліцейських відкрили провадження за перевищення влади. Як запобіжний захід суд обрав їм особисте зобов'язання.

Якщо вина правоохоронців буде доведена, їм загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

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