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15.05.19 11:47

"Євробляхери" палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Власники автомобілів на європейських номерах (євроблях) пікетують Кабінет міністрів з вимогою не призначати в.о. заступника голови Державної фіскальної служби України, що відповідає за митний напрям, Віктора Кривицького, главою митної служби.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.

Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основна вимога до уряду мітингувальників - не призначати Віктора Кривицького главою митної служби.

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Раніше під будівлею Верховної Ради мітингувальники висунули свої основні вимоги до влади: скасування акцизу на розмитнення автомобілів, зупинка повторних штрафів в 8500 грн після розмитнення і відтермінування введення штрафів в 170 тис.грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.

Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 01
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 02
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 03
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 04
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 05
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 06
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 07
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 08
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 09
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 10
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 11
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 12
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 13
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 14
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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