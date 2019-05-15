"Яку праску не ввімкнеш: "Україна, Україна". Годі спостерігати за сусідом! Це шизофренія!" - музикант Юрій Шевчук пророкує Росії майбутнє "в обнімку з Північною Кореєю"

"Яку праску не ввімкнеш, всюди лише одне: Україна, Україна ... Нескінченно, Україна. Ну, скільки можна?! Може, вони самі розберуться? Люблять нам втирати, що в містах на Дніпрі все погано. А в нас що, все так ідеально? Відмінні дороги, чисті міста, високі пенсії, найкращі у світі медицина і освіта, некорумпована бюрократія, високотехнологічні виробництва?" - заявив в інтерв'ю російським журналістам Шевчук. - Щоб будувати світлу, чисту, освічену, багату Росію, не потрібно від ранку до ночі істерично спостерігати за сусідом. Це шизофренія. Займімося своїми проблемами".

Дивіться також: "Це можна було порівняти з найбільшим особистим горем. Я думав піти зі сцени", - російський рок-співак Шевчук про війну Росії та України. ВІДЕО

Крім того, Шевчук висловив сподівання, що незабаром Росія і Україна завершать війну на Донбасі: "Ось Зеленського обрали, можливо, в нього вистачить здоров'я домовитися з Путіним і повернути їм усе до миру, якого прості люди давно чекають і в Москві, і в Києві, і особливо на Донбасі. Достатньо крові. У майбутньому все вирішиться, в чиїй країні буде краще жити, туди всі і потягнуться. А зараз не правда рулить - пропаганда. Яструби, слуги війни, відволікають наші народи від внутрішніх проблем. Щоб зберегти свою владу".

Легендарний музикант різко розкритикував ситуацію, що склалася в його країні: "Приїжджаєш у березні із "загниваючої Європи" в чудовий Пітер, що окриляє своєю прекрасною архітектурою, і перше, що кидається в око: жахлива грязюка. Все брудне - машини, будинки, собаче лайно всюди літає, машини на газонах, сміття в лісах, звалища, смітники - ставлення до природи варварське, споживче".

При цьому майбутнє рідної країни Шевчук сприймає в похмурих фарбах: "Ми мужні і сповнені духу, але відстаємо технологічно від передових країн світу, і з такою соціально-економічною політикою опинимося на дні, на задвірках, в обнімку з Північною Кореєю. При цьому ще й прірва між багатими і бідними катастрофічно зростає. Середні зарплати в багатьох містах не більш ніж п'ятнадцять-двадцять тисяч (приблизно 7-10 тисяч гривень. - Прим. Цензор.НЕТ) - ну, що це таке? А в цей час різні нафтогазові менеджери і попса заробляють мільйони доларів на рік".