Філарет: Епіфаній і Порошенко обдурили мене на соборі

Про це Філарет заявив на зустрічі із журналістами 15 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Якби я знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі. Я йому довіряв", - сказав він.

За його словами, спершу він давав Епіфанію рекомендації, утім, він не дослухався до них.

"Зараз ми не спілкуємося. Його слова про повагу до мене - це лише слова", - сказав Філарет.

"І президенту довіряв, і Епіфанію, а вони мене обдурили", - підсумував Філарет.

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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет пояснив розділення в церкві порушенням домовленостей про поділ влади з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм: Епіфаній мав представляти ПЦУ у православному світі та допомагати патріарху, а сам Філарет - продовжити керувати церквою у статусі патріарха. Він розповів, що перед Об'єднавчим собором 15 грудня він домовився з предстоятелем Епіфанієм про такий розподіл влади.

"Ця домовленість порушена і не виконується на ділі. Тому в церкві виникло розділення", - наголосив Філарет.

Філарет заявив, що на першому засіданні синоду ПЦУ його спробували відсторонити від служіння, а також, що Епіфаній жодного разу з ним не проводив службу.