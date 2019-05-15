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15.05.19 12:35

Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані звинуватив посла США в Україні Марі Йованович у тому, що вона надавала владі України недостовірну інформацію.

Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналісту "Інтера" в США Дмитру Анопченку, яке той опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Частиною проблеми, яку створили для нас тут, у США, була посол (Марі Йованович. - Ред.), яку зараз усунули. І вона була частиною всіх цих зусиль проти президента Трампа. Приблизно рік тому один із конгресменів розповів, що вона запевняє українських чиновників - мовляв, президента Трампа чекає імпічмент. І це - брехня. Президента визнано повністю невинним. Жодних зв'язків з росіянами, жодних доказів, що щось взагалі було. Жодних доказів перешкоджання правосуддю. І зараз настав час розслідувати дії демократів - яким чином вони все це створили? І вона була, що називається, "на тому боці". Були випадки надання недостовірної інформації українській владі. Така протидія політиці президента Трампа!" - сказав він.

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Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані збирався прилетіти в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Але після того як про візит стало відомо, американські політики-демократи накинулися на Джуліані з лютою критикою. Він вирішив скасувати візит.

Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації 01
Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації 02

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