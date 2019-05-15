Ми запровадимо дзеркальні санкції щодо Росії, - Гройсман

Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вони вигадали нові рішення щодо впровадження певних економічних санкцій стосовно України. Це їхнє рішення. Але я хочу сказати, що наше завдання абсолютно гідно, професійно та адекватно реагувати на такі рішення. ... Але ніхто не має права і ми не дозволимо нас поставити на коліна", - сказав Гройсман.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення, запровадимо дзеркальні санкції щодо Росії. Ми введемо у відповідь ембарго на ті товари, які сьогодні абсолютно повністю або виробляємо в Україні, або можемо їх замінити. На превеликий жаль, у нас були дуже тісні економічні зв'язки в Радянському Cоюзі, і до нападу Росії на Україну в 2014 році", - зазначив прем'єр-міністр.

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Він уточнив, що уряд ухвалить рішення про введення дзеркальних квот, ембарго та спеціальних мит на російські товари.

"Ми введемо спеціальні мита на російські товари, для того, щоб абсолютно гідно за цими трьома напрямками дати відповідь агресорові, який економічно хоче завдати шкоди нашій державі", - зазначив Гройсман.

Він зауважив, що скасування санкцій може бути тільки тоді, коли РФ "повернеться в лоно цивілізованих країн, і поважатиме територіальну цілісність країни і право на самовизначення".

Раніше РФ заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну і розширила список заборонених товарів з України.