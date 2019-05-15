Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна

Про це журналістам сказала Ніна Южаніна в парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні Комітету я зверталася до Мінфіну, щоб вони надали інформацію про те, яку кількість автомобілів не розмитнено. Але сказали, що таких даних немає, - зазначила вона. – Ймовірно, серед автомобілів, які залишилися, 80% були віддані на розбір на запчастини".

Южаніна навела наявні на сьогодні дані. В пільговий період було розмитнено понад 140 тисяч старих автомобілів з іноземною реєстрацією, а після пільгового періоду - 2300.

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"Також з'явилася тенденція, що в період після пільгового розмитнено ще 130 тисяч автомобілів з єврореєстрацією, але які раніше не були на території України", - додала Южаніна.

Також Южаніна заявила, що штрафи за нерозмитнені автомобілі вводяться з 1 липня 2019 року і технічно їх неможливо відтермінувати. Акцизи також залишаться дійсними, як і передбачено законом.

"Час проведення акції абсолютно недоречний. Вона не може привести ні до якого результату. За період пільгового розмитнення, який тривав 180 днів, було доречно звертатися в наш комітет і обговорювати можливі компромісні рішення. Але таких зустрічей не відбувалося. За весь цей період ми виявили проблему, яку я запропонувала вирішити - це стосується людей, які придбали автомобіль виключно за надзвичайної необхідності. Це люди з інвалідністю, опікуни осіб з інвалідністю та члени багатодітних сімей, яким ніде знайти гроші для митного оформлення авто", - заявила Ніна Южаніна.

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Южаніна також повідомила, що звернулася до Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики з пропозицією розглянути можливість допомоги соціально незахищеним категоріям громадян вирішити проблему розмитнення авто: "На етапі ухвалення закону цих винятків робити не можна було, оскільки пільгами скористалися б ті, хто взагалі не хоче платити ніяких платежів".

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.

Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основні вимоги мітингувальників: не призначати Віктора Кривицького главою митної служби, скасувати акциз на розмитнення автомобілів, зупинити повторні штрафи в 8500 грн після розмитнення і відтермінувати введення штрафів в 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.