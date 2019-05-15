"Можемо повторити!" Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, об'єднати всіх на злі", - музикант Шевчук про російську пропаганду

"Ось зараз минув День Перемоги - свята дата для росіян і багатьох наших сусідів, адже країну всім світом рятували. Але знову багато дурі: "Можемо повторити!" Вся ця бісовщина ... Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Врізатися в рай?" - дивується Шевчук.

В інтерв'ю російським журналістам Шевчук критикує те, яким чином в його країні зараз святкують 9 Травня: "Справжніх фронтовиків, як мій батько, наші діди, які могли б сказати цим недалеким політтехнологам і диванним воякам: "Схаменіться, що ви несете?", вже майже не залишилося. А діди знали, яка це була вселенського масштабу трагедія. Так, ми перемогли, але якою ціною? Цей океан крові, країна в ній мало не захлинулася. Скільки було невиправданих втрат, дурості самовдоволеного, цинічного начальства... Перемогли з величезними жертвами - скільки загинуло від голоду в блокадному Ленінграді і в сталінських таборах. У тилу, де люди працювали на військових заводах під відкритим небом за температури мінус сорок, точили снаряди і вмирали від виснаження та хвороб. Але про це зараз майже ніхто не говорить. Почитайте книжки Віктора Астаф'єва, Василя Бикова, почитайте спогади про війну Миколи Нікуліна та інших фронтовиків - це чесні книги, там правда. Але цих героїв вже немає і зараз знову пішов плакат, міфотворчість".

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Легендарний музикант розповів про те, яким чином він відсвяткував День Перемоги: "Молодь виховують у дусі: війна - це так, стрілянина - всіх замочимо, шапками закидаємо, ракетами секретними... А цього не вийде. Війна - страшна трагедія. Тому 9 Травня я пішов не на парад, а в храм - поставив свічки за всіх загиблих і щоб війни не було. Запалив свічки тим, хто врятував наше нервове майбутнє - простому солдату та героїчним жінкам, нашим бабусям, які кували перемогу в тилу".

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Крім того, Шевчук обурений пропагандою війни в російських ЗМІ: "Пропаганда війни - відстій. Огидно. Скільки можна кричати "ми всіх замочимо!"? Я чую ці крики на центральних каналах, з високих трибун, в інтернеті - і мене це бісить, адже ніхто на нас ще не напав. А рок-н-рол - все-таки музика миру. І співає він не тільки про те, що все в нас добре ... Чим товщі мерседеси на дорогах, тим більші на них георгіївські стрічки. Усі ці оратори воювати не будуть. А гинутимуть пацани з усіх боків і мирне населення - пенсіонери, матері, діти. Що вже не раз відбувалося".

"Чого хочуть домогтися вони цією рекламою війни? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, зацементувати державу, об'єднати всіх на злі? Чому не на добрі?" - запитує Шевчук.