Окупанти в Луганську і Донецьку навчають дітей воювати

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.Нет".

За інформацією видання, на полігонах школярі нібито складають нормативи з початкової військової підготовки. "Таке раніше було за совдепії (СРСР. - ред.). Повертають туди нас", - сказав співрозмовник Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

Він розповів, що школярі показували, як вони вміють розбирати автомат і брали участь у навчальних стрільбах.

"Нормальні батьки свою дитину не пустять", - вважає луганчанка Марина, ім'я якої змінено з метою безпеки.

Читайте також: Скандальну виставку з малюнками про дружбу з РФ, відкриту до Дня перемоги в одній з київських шкіл, назвали "прикрим конфузом" і прибрали

Роботою з дітьми та молоддю на окупованих територіях займаються не тільки табори вишколу і псевдопатріотичні клуби, додає "Крим.Реалії".

Найчастіше "патріотичне виховання" базується на тематиці Другої Світової війни, історії Радянського Союзу, а також близькості з Росією. Але бувають і заходи, пов'язані з війною на Донбасі. Наприклад, проведення в школі №54 Луганська "уроку мужності", присвяченого "Дебальцевському котлу".

"Хлопці під час обговорення між собою розкрили значимість "Дебальцевського котла" у розвитку Республіки. Ми всі відчули на собі слово "війна" влітку 2014 року і сьогодні згадали тих героїв, які боролися з ворогом на лінії фронту", - йдеться в повідомленні на сайті школи.

У Донецьку "любов до батьківщини" дітям прищеплюють, починаючи з дитячого садка.

"Те, що ми зараз закладаємо в наших малюків - це майбутнє нашої республіки", - заявила завідувачка дитсадком "Оленка" в Донецьку Галина Булдовська під час візиту в дошкільний заклад представників так званого "міністерства інформації ДНР".

Також дивіться: "Дошкільні війська": в російському П'ятигорську дитсадківців переодягли у військову форму і вивели на парад. ФОТОрепортаж

"Мене звуть Міша. Мені 4 рочки. Коли я виросту, то стану танкістом", - говорить одягнений у форму солдата Червоної армії вихованець цього ж дитячого саду.

Починаючи ще з 2015 року кістяком "патріотичного виховання" ставали так звані військово-патріотичні клуби. Вони створювалися і функціонують в більшості міст і районів на окупованих територіях.

Основа роботи таких клубів - не тільки психологічна обробка молоді, а й реальна підготовка їх до бойових дій. На зльотах і зборах молодь навчають володінню зброєю, тактик ведення бою, диверсійної діяльності. Періодично на такі збори запрошуються військові інструктори з Росії.

Буквально місяць тому в угрупованнях "ЛДНР" заявили про створення нової структури "патріотичного виховання" - "Молодої гвардії - Юнарміі". А на початку травня і в Донецьку, і в Луганську перші її учасники склали присягу. По суті - це калька з всеросійського руху "Юнармія", створеного в 2015 році під егідою Міноборони РФ.

В угрупованнях "ЛДНР" заявили, що юнармійці - це їхній мобілізаційний резерв.