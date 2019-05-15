Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос, - Філарет

Таку думку журналістам висловив почесний патріарх Православної церкви України Філарет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він зауважив, що відкликання Томосу не залежить від ПЦУ, утім, він у такий розвиток подій не вірить.

"Томос відберуть, якщо будуть підстави. Це не від нас залежить. Томос дається не для того, щоб його відібрати. Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос. Тому що це буде удар по його авторитету", - сказав Філарет.

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Він також заявив, що скличе собор, щоб внести зміни до статуту церкви. На уточнювальне запитання, які саме зміни він пропонує, відповів, що не скаже.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".