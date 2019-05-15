Кабмін запровадив спецмита на товари з РФ та ембарго на російські цемент і фанеру

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проектом постанови ми також встановлюємо з 1 серпня 2019 року на ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ, незалежно від інших видів мита, впровадження спеціального мита у відсотках від митної вартості товарів", - сказав Степан Кубів під час урядового засідання.

Сплачені суми спецмита будуть направлятися до спеціального фонду державного бюджету, який згодом профінансує заходи з імпортозаміщення, пояснив перший віце-прем'єр-міністр.

Проект постанови розроблено відповідно до дій країни-агресора щодо України, наголосив Кубів.

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Також Кабінет Міністрів розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з РФ, зокрема, це - портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сультфатостійкий цемент та подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів, а також - фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини. Кабмін затвердив відповідне рішення на засіданні в середу.

"Пропонується заборона ввезення на територію України з РФ таких груп товарів, як промислові, мінеральні добрива, сільгосппродукція, транспортні засоби. У тому числі там ідеться про цемент, фанеру", - сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи проект відповідної постанови, яка доповнює перелік заборонених до ввезення з РФ товарів, затверджений у грудні 2015 року.

Кубів уточнив, що відповідні зміни продискутували з бізнес-асоціаціями.

Згідно з даними Держстату, загальний імпорт цементної продукції з РФ у 2017 році становить $32,9 млн, після введеної в 2018 році заборони на ввезення російського клінкеру - $16,8 млн.

Імпорт готової цементної продукції з РФ почався лише в жовтні 2018 року, і в січні 2019 року частка імпорту цементу з РФ вже становила 36,7% від загального обсягу (порівняно із 3,4% за підсумками 2018-го).

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"Заборона імпорту з РФ цементної продукції (і зокрема напівфабрикату) сприятиме відновленню конкурентної рівноваги серед українських виробників цементу, окремі з яких на цей момент продовжують працювати з використанням російської сировини, повернення в галузь близько 1 тис. робочих місць, втрачених після зупинки печей цементних заводів у Балаклії та Краматорську, і відновленню промислового потенціалу з випалювання клінкеру на сході України", - йдеться в проекті урядової постанови.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі також наводить дані Держстату, згідно з якими імпорт фанерної продукції з РФ у 2018 році становить $19,73 млн, що на $4,36 млн більше, ніж роком раніше. Частка російської фанерної продукції на українському ринку становить 31,7%, при цьому потужності країни з виробництва фанери завантажені лише на 70%.

"У разі повної заборони імпорту з РФ фанерної продукції за кодом згідно з УКТ ЗЕД 4412 в українських виробників фанерної продукції є потенціал збільшення обсягів виробництва орієнтовно на 38 тис. куб. м. При цьому загальний річний обсяг виробництва збільшиться на 20,2%", - повідомляється в проекті постанови Кабміну.

Як повідомлялося, перший перелік заборонених товарів Кабмін затвердив 30 грудня 2015 року. Під ембарго потрапили поставки продуктів харчування: м'яса, риби, низки молочних продуктів, плавлених сирів, кави, чаю, харчових сумішей, кондитерських і хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування, макаронних виробів, соусів; смакових добавок і приправ, пива, спирту, горілки, корму для собак, сигарет з фільтром. Крім цього, в переліку хлористий калій, інсектициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, родентициди, оболонки штучні для ковбасних виробів, обладнання для залізниць або трамвайних колій та локомотиви дизель-електричні. Потім цей перелік доповнювався низкою інших товарів.

Раніше РФ заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну і розширила список заборонених товарів з України.