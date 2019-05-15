Аллерову і ще двом особам вручили підозру в заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн, - НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними Бюро, йдеться про командувача Національної гвардії України, генерального директора компанії-забудовника й оцінювача, яких затримали 14 травня.

Дії екс-командувача Нацгвардії та генерального директора компанії-забудовника кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оцінювача — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

"Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

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Проте згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір"). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей", - сказано в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.