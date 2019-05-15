$2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова

Про це Страхова повідомила в інтерв'ю журналістам Bihus.info і "24 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, це капітал банку, який там був, це 21 мільярд гривень. За поточним курсом - це трошки менше одного мільярда доларів. І друге питання - це той bail-in (операція з використання коштів кредиторів банку у разі його націоналізації, - ред.), який відбувся, кошти вкладників, які було списано. 29 мільярдів фактично було списано. Це певна частина ще з того може бути," - зазначила Страхова.

За розрахунками Страхової, заборгованість підприємств Коломойського перед "Приватбанком", яку олігарх визнав, становить 60 млрд гривень. Експерт команди Зеленського пропонує зменшити суму цієї заборгованості на 2 мільярди доларів, які вимагає Коломойський. Як наслідок, за підсумками "взаємозаліку" Коломойський залишиться винними Привату близько 10 млрд грн.

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"Ми тільки говоримо: "Він просить 2 мільярди (доларів, - ред.)", але ми щось забуваємо, що все ж таки кредити певні компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Щось обслуговується, але більшою частиною не обслуговується. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні - зарахуйте", - пропонує Вікторія Страхова. - І, можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен Приватбанку", - повідомила Страхова.