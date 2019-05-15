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15.05.19 13:36

Громадянин РФ, який воював на Донбасі, отримав 10 років в'язниці

Росіянин воював на боці терористичного угрупування "ДНР" з березня по жовтень 2014 року.

Громадянин РФ, який воював на Донбасі, отримав 10 років в'язниці

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 10 років позбавлення волі громадянина РФ, який воював на боці окупантів в Донецькій області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Російському бойовику висунули звинувачення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (створення терористичної організації і незаконне поводження зі зброєю).

За даними слідства, протягом березня - жовтня 2014 він був членом незаконного збройного формування "ДНР", протистояв співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України, а також незаконно використовував зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

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