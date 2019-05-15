Громадянин РФ, який воював на Донбасі, отримав 10 років в'язниці

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 10 років позбавлення волі громадянина РФ, який воював на боці окупантів в Донецькій області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Російському бойовику висунули звинувачення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (створення терористичної організації і незаконне поводження зі зброєю).

За даними слідства, протягом березня - жовтня 2014 він був членом незаконного збройного формування "ДНР", протистояв співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України, а також незаконно використовував зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманець РФ із батальйону "Зоря" отримав 3,5 року в'язниці