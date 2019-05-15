"Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"

Про це журналістам сказала нардеп від "Самопомочі" Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Пропускна здатність всіх українських пунктів митниці, якщо помножити на кількість машин, була недостатньою, щоб розмитнити всіх. Тобто, громадяни були поставлені в дискримінаційне становище. Хто першим подав, той і встиг розмитнити, а хто був пізніше - ні", - зазначила вона.

Раніше глава профільного парламентського комітету Ніна Южаніна повідомила, що пропускна здатність української митниці - 10 000 автомобілів на день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.

Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основні вимоги мітингувальників: не призначати Віктора Кривицького главою митної служби, скасувати акциз на розмитнення автомобілів, зупинити повторні штрафи в 8500 грн після розмитнення і відтермінувати введення штрафів в 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.