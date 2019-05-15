Росія заплатить Україні компенсацію за забруднену нафту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу "Укртранснафти".

На переговорах між українськими, російськими, угорськими та словацькими нафтовими компаніями вдалося домовитися, що Росія компенсує витрати на очищення нафтопроводу "Дружба" і відновлення транзиту нафти. Для цього укладуть додаткову угоду, в якій визначать порядок і терміни відшкодування витрат.

Очищення нафтопроводу буде відбуватися шляхом прокачування зіпсованої нафти з України в Словаччину та Угорщину, де в подальшому її будуть виводити з нафтопроводу. Цей процес, за розрахунками "Укртранснафти" може тривати 4-6 місяців.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 квітня 2019 року концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти,що надходить по нафтопроводу з Росії.

22 квітня Мозирський нафтопереробний завод був виведений з ладу через неякісну російську нафту, про що повідомили в прес-службі підприємства. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів з РФ в Україну, Польщу і країни Балтії.

У ніч на 24 квітня Польща на невизначений термін зупинила транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба", 25 квітня до такого ж кроку вдалася Україна.

26 квітня в Росії заявили, що нафта в нафтопроводі була забруднена навмисне. Джерело забруднення виявили в Самарі, на вузлі місцевої приватної структури "Самаратранснафта-Термінал".

За попередньою оцінкою, обсяг неякісної нафти в трубопроводах системи "Дружба" на ділянках у Росії, Білорусі, Україні та Польщі становить близько 5 млн тонн.

30 квітня Білорусь повністю припинила прийом нафти з РФ до повного витіснення з трубопроводу "Дружба" забрудненого сировини.

2 травня агентство БЕЛТА повідомило, що по нафтопроводу "Дружба" на кордон Білорусі надійшла чиста нафта.

7 травня в Російській Федерації чотирьох осіб заарештували у справі про забруднення нафти в трубопроводі "Дружба".