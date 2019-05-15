Попередні рішення РФ про санкції щодо України були спровоковані Києвом, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загалом варто все-таки згадати, що попередні рішення російської сторони (про санкції проти України. - Ред.) були спровоковані українською владою", - сказав Пєсков журналістам у середу, відповідаючи на прохання прокоментувати нові санкції України проти Росії та на запитання, чи буде Росія на них відповідати або дочекається інавгурації обраного президента.

При цьому Пєсков висловив сподівання на вступ на посаду обраного президента України Зеленського.

"Ми сподіваємося, що колись інавгурація нового президента (України. - Ред.) відбудеться - рано чи пізно", - заявив прес-секретар глави держави.

Раніше в середу Кабінет міністрів України розширив перелік заборонених до ввезення на територію країни товарів з Росії. До нього увійшли мінеральні добрива, сільгосппродукція, транспортні засоби. Також ідеться про цемент і фанеру.

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Як зазначило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, імпорт України цементної продукції з РФ за підсумками 2018 року становить майже $17 млн, імпорт фанери з РФ оцінюється в $19,7 млн.

Крім того, уряд України повідомив, що з 1 серпня 2019 року запроваджуються спеціальні мита на товари з РФ, які стягуватимуться незалежно від інших мит. Сплачені суми спецмита будуть направлятися до спеціального фонду державного бюджету, який згодом профінансує заходи з імпортозаміщення.