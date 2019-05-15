Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час вручення державних нагород і відзнак РНБО України представникам оборонних підприємств, що забезпечили виконання ракетної програми, зокрема - КБ "Луч", "Артем", "Візар", "Мотор-Січ", "Оризон-Навігація", "УкрІннМаш", "Радіонікс", "Машгідропривод" та ін.



Як повідомили Цензор.НЕТ в прес-службі РНБО, на зустрічі з розробниками ракетної зброї Турчинов нагадав, що після відмови нашої країни від стратегічної ядерної зброї в обмін "на нічого не вартісні папірці Будапештського меморандуму, Україну позбавили не тільки ядерного потенціалу, але і його носіїв, які могли бути ефективно використані для захисту нашої країни та потужно вражати ворожі цілі без використання ядерних боєприпасів".











"Так була знищена стратегічна авіація, ракетні комплекси, зокрема, оперативно-тактичного рівня. На озброєнні ЗСУ не залишилося жодної крилатої ракети", - сказав Секретар РНБО України, наголосивши, що до цього треба додати системне багаторічне знищення нашого оборонного потенціалу, зокрема підприємств оборонно-промислового комплексу.















Секретар РНБО України пригадав, як він на початку березня 2014 року в умовах російської агресії, будучи виконувачем обов'язків Президента України, зібрав провідних керівників оборонних підприємств для обговорення, "як у найкоротші терміни відновити оборонний потенціал нашої країни, забезпечивши армію сучасною зброєю і технікою".

"Одна з перших задач, яку необхідно було вирішити - створити аналог потужного РСЗО "Смерч", ракет до якого залишалося на декілька тижнів активних бойових дій", - сказав Турчинов, додавши, що тоді мало хто вірив, що це можна зробити в найкоротші терміни.







Секретар РНБО України наголосив, що завдяки науковцям, інженерам КБ "Луч" та партнерам-суміжникам вдалося зробити та прийняти на озброєння ракетний комплекс "Вільха", "який здатний точно знищувати цілі керованими ракетами, та є за всіма показниками кращим, ніж російський аналог".

"Важливо, що наші фахівці не зупинилися на цьому, і продовжують роботу над покращенням бойових характеристик комплексу", - сказав він, додавши, що вже розпочалися і наступного тижня продовжаться випробування ракет "Вільха-М" і "Вільха-Р".

За словами О. Турчинова, в умовах агресії РФ у Чорному та Азовському морях для нашої країни одним з пріоритетів є надійний захист морських рубежів, і "цю задачу має виконати розроблений вітчизняними фахівцями мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", ракети якого здатні знищувати будь-які морські цілі не тільки на теренах Чорного й Азовського морів, але і в портах їхнього базування".

"Мені як людині, яка безпосередньо опікувалася ракетною програмою, як нікому відомо, в яких складних умовах доводилося відновлювати ракетний щит нашої країни, але спільними зусиллями за неймовірно короткий термін ці стратегічні завдання вдалося виконати", - сказав Секретар РНБО України, подякувавши працівникам оборонпрому, які зробили це можливим.

Секретар РНБО України висловив сподівання, що після завершення державних випробувань нові ракетні комплекси будуть взяті на озброєння ще до закінчення поточного року.