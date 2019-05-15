Суд у Херсоні 27 травня почне розгляд справи про вбивство Гандзюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

Засідання суду розпочнеться об 11:00, справу вестиме суддя Юлія Бочко.

Обвинуваченими в умисному тяжкому завданні тілесних ушкоджень Гандзюк виступають Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін та Віктор Горбунов.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

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Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.