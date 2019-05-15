Кремль може активно втрутитися в парламентські вибори в Україні, - помічник держсекретаря США Крамер

Про це заявив у середу в Києві керівник робочої групи з моніторингу зовнішнього втручання в українські вибори, помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці (2008-2009 рр.) Девід Крамер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо про російське втручання, то ми маємо згадати той факт, що російська окупація частини української території унеможливила голосування для 14% виборців. Це вже велике втручання", - сказав він.

Крамер відзначив наявність великої дезінформаційної кампанії.

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"Вибори також будуть і до парламенту, тому необхідно бути уважними. Лише тому, що втручання було не таким масштабним, як прогнозували, не потрібно думати, що цього не може статися на парламентських. Ми вважаємо, що буде активна кампанія особливо з боку Кремля. Вони намагатимуться втрутитися і впливати", - додав він.