ЄСПЛ почне слухати справу "Україна проти Росії (Крим)" 11 вересня

Слухання відбудуться 11 вересня. Про це заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина повідомив в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав лист, якого ми чекали з лютого цього року. Засідання суду про прийнятність 20958/14 (щодо Криму) призначено на 11 вересня 2019 року. Тримаємо кулаки і схрестимо пальці, щоб на цього разу воно відбулося", - написав Ліщина.

Нагадаємо, слухання у цій справі мали відбутися в лютому. Але Європейський суд з прав людини переніс їх на невизначений термін.

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Перші справи про порушення РФ прав людини на території Криму, Донецької та Луганської областей були подані в ЄСПЛ ще в 2014-2015 роках. Протягом 2018 року було подано два нові позови - про порушення прав політичних в'язнів і про захоплених українських моряків.

Таким чином, зараз у провадженні ЄСПЛ 5 справ України проти РФ: "Україна проти Росії (щодо Криму)" щодо порушень прав людини на території АР Крим у результаті анексії РФ, "Україна проти Росії (щодо Донбасу)" щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей".

Також йдеться про позови "Україна проти Росії" щодо фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів бойовиками і їхнє переміщення на територію РФ, "Україна проти Росії" щодо порушення Росією прав українських політичних в'язнів, "Україна проти Росії "щодо захоплених українських моряків.