За кордон заробітчани дедалі більше виїжджають сім’ями, обсяг переказів грошей в Україну скорочуватиметься, - експерт

Це свідчить про те, що дедалі більше сімей з'єднуються, забирають дітей і залишаються жити за кордоном. Таку думку 112.ua озвучив виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".

"Дедалі більше сімей возз'єднуються, забирають дітей і залишаються жити за кордоном. Тобто, якщо раніше, наприклад, у людини за кордоном працювала дружина і відправляла перекази в Україну, то після переїзду в неї відпадає необхідність переказувати в країну гроші", - сказав Устенко.

За даними Світового банку, загальна сума приватних трансфертів минулого року становить 11 млрд дол. Водночас із 11 млрд дол., які надходять в Україну, до 3 млрд дол. припадають на схемні операції, коли за фіктивними договорами на виконання послуг на ті ж ФОПи заводиться валюта, яка потім використовується в тіньовій економіці і в корупційному обігу. З решти 8 млрд дол. частина йде як оплата роботи українських фахівців на аутсорсі (ІТ) або як оплата за продаж товарів "хендмейд" на міжнародних торгових майданчиках. Що стосується переказів від трудових мігрантів, які перебувають за кордоном понад рік, то їхній внесок украй невеликий - менше 1 млрд дол. Що стосується маятникової міграції, на неї припадає лише кілька мільярдів надходжень.

За даними Міністерства соціальної політики, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а в принципі в процес трудової міграції залучено до 9 млн осіб - чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином, це відбувається у зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий порівняно з усіма країнами ЄС, включно з країнами Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять працівникам у середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині - 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В Україні з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.