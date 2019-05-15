Сьогодні виповнюється п'ята річниця створення розформованого добровольчого батальйону "Кривбас"

Про це інформує сторінка батальйону у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Кривбас це:

- 799 бійців особового складу

- 59 загиблих

- 16 бійців, місце перебування яких не відоме

- підрозділ, котрий пройшов "Іловайський" та "Дебальцевський" котли

- 6 Народних Героїв України

- приблизно 100 державних нагород

- приблизно 200 відомчих нагород

- 12 орденських знаків родини Мазепи

- безліч волонтерських нагород

- 189 військовослужбовців, котрі дістали поранення, контузію, каліцтво

- постійно діючий музей бойової слави батальйону "Кривбас"

- родина.

Я дякую долі, що мав честь проходити службу зі справжніми Героями нашого часу! З Днем народження тебе - Кривбас!" - йдеться у вітальному повідомленні.

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