Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
15.05.19 15:31

Сьогодні виповнюється п'ята річниця створення розформованого добровольчого батальйону "Кривбас"

15 травня виповнюється 5 років з дня формування добровольчого 40-го батальйону територіальної оборони "Кривбас".

Сьогодні виповнюється п'ята річниця створення розформованого добровольчого батальйону "Кривбас"

Про це інформує сторінка батальйону у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Кривбас це:

- 799 бійців особового складу
- 59 загиблих
- 16 бійців, місце перебування яких не відоме
- підрозділ, котрий пройшов "Іловайський" та "Дебальцевський" котли
- 6 Народних Героїв України
- приблизно 100 державних нагород
- приблизно 200 відомчих нагород
- 12 орденських знаків родини Мазепи
- безліч волонтерських нагород
- 189 військовослужбовців, котрі дістали поранення, контузію, каліцтво
- постійно діючий музей бойової слави батальйону "Кривбас"
- родина.

Я дякую долі, що мав честь проходити службу зі справжніми Героями нашого часу! З Днем народження тебе - Кривбас!" - йдеться у вітальному повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хлопці, разом ми - сила. Разом переможемо", - бійці ЗСУ з передової привітали побратимів-добровольців. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100