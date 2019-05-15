Україна почала готуватися до можливого припинення Росією транзиту газу в 2020 році

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "Нафтогазі" провели нараду диспетчерів "Укртрансгазу", під час якої підготувалися до роботи газотранспортної системи в реверсному режимі (тобто поставки газу не з Росії в бік Європи, а навпаки).

"Зараз здійснюємо масштабний проект реконструкції компресорної станції "Бар", робота якої вкрай важлива для стабільної роботи системи за нульового транзиту", - повідомив Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не зможе блокувати реверс газу в Україну, - Коболєв

За його словами, Україна також планує збільшити обсяги закачування газу в своїх підземних сховищ. Це дозволить уникнути ризиків перебоїв з поставками газу. Для закупівлі великих обсягів газу "Нафтогаз" розглядає всі можливі варіанти фінансування".

"Повна готовність до переривання транзиту - найкращий стоп-чинник для "Газпрому" і запобіжник від газового шантажу", - підсумував Коболєв.

Нагадаємо, раніше Коболєв заявив, що Росія збирається з 1 січня 2020 року влаштувати "газову війну" - таку ж, як у 2009 році.

Читайте: Заява Путіна про залежність газопостачання України від транзиту - це артпідготовка перед переговорами Києва, Брюсселя та Москви, - Коболєв