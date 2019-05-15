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15.05.19 15:56

Новий глава податкової служби Верланов планує залучати випускників вишів до роботи в службі

Новопризначений голова Державної податкової служби України Сергій Верланов заявив, що планує залучати до роботи випускників вищих навчальних закладів та вводити нові електронні сервіси.

Новий глава податкової служби Верланов планує залучати випускників вишів до роботи в службі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час презентації свого плану дій як голови ДПС на засіданні уряду 15 травня.

Як наголошується в презентації Верланова, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України, зокрема, серед його пріоритетів - підвищення ефективності роботи співробітників ДПС, підвищення їхньої кваліфікації та оновлення кадрів шляхом залучення випускників вишів.

Також ДПС планує збільшити кількість електронних сервісів для платників податків та провести "демілітаризацію" - позбавлення податкової силових функцій (зараз їх виконує податкова міліція).

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"Державна податкова служба виступає особою держави для підприємців, тому рівність учасників суспільного діалогу про взаємні права й обов'язки буде наріжним каменем побудови діалогу між Державною податковою службою та суспільством. Податкова має заохочувати до ведення бізнесу, а не відлякувати активну частину населення від того, щоб створювати національний продукт", - заявив Верланов під час презентації свого плану дій.

Нагадаємо, 8 травня Кабмін призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова главою Державної податкової служби (ДПС).

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