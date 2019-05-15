Кабмін звільнив двох в.о. заступника голови ДФС Бамбізова і Кривицького

"Звільнили Кривицького і Бамбізова", - сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна" міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає Цензор.НЕТ.

В. Кривиць відповідав в ГФС за митний напрям, Є.Бамбізов - за податковий. Кабмін призначив їх у липні 2018 року.

До призначення Є.Бамбізов очолював Офіс великих платників податків, В.Кривицький - Волинську митницю ДФС. В.Кривицький також був серед претендентів у конкурсі на заміщення посади голови Державної митної служби, проте його відсіяли на одному з його етапів.

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