Ми бачимо відвертий саботаж ліквідації корупції "Укроборонпрому", - Пашинський

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський на засіданні комітету, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я шокований проходженням закону про реформування військово-промислового комплексу та системи державного оборонного замовлення. Вражений тим, що ми навіть не можемо включити до порядку даного закон про реформування "Укроборонпрому", — заявив Пашинський.

"Чому я говорю, що "Укроборонпром" це корупційний орган? Тому що єдиний господарюючий суб’єкт, який має над собою регулюючі функції — це просто нонсенс, у радянському союзі такого не було. Це усе одно, що дати обленерго встановлювати над собою тарифи", — пояснив нардеп.

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"У нас абсолютно радянська система обронного замовлення. Ми в закон вмонтували повністю дерективи від ЄС, повністю переписали блоками. У нас нема наразі конкурентних процедур у закритій частині — при прописали конкуруючі процедури. Ми шляхом змін і створення органу центральної виконавчої влади — про що ми проголосували в законі про національну безпеку — повністю реорганізуємо "Укроборонпром". У законі враховані всі зауваження та політичні заяви, зроблені останніми роками. І що ми бачимо? Люди, які найбільше про це говорили — не голосують. Що ж, виборці скоро дадуть оцінку цим політикам", — резюмував Сергій Пашинський.