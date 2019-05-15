"Повна відсутність прозорості судових слухань їхньої справи є неприпустимою", - США закликає РФ негайно звільнити кримських татар, заарештованих в окупованому Криму

Про це йдеться в повідомленні посольства в Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко занепокоєні продовженням політичного переслідування Росією 25 кримських татар, безпідставно затриманих 27 березня. Повна відсутність прозорості судових слухань їхньої справи є неприпустимою. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх політичних ув'язнених", - заявили в посольстві.

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Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 23 особи.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячікова, який після обшуків у Криму перебував у розшуку.

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Заарештованим Ремзі Бекірову, Різе Ізетову, Руслану Сулейманову, Фаріду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі в діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).