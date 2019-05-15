Депутата міськради Чернігова та директора комунального підприємства упіймали на хабарі 50 тис. дол., який вимагали у забудовника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, директор комунального підприємства за попередньою змовою з депутатом вимагали 50 тис. доларів від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Чернігова та подальше узгодження необхідних дозвільних документів. У разі ненадання коштів, підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України.

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Під час одержання першої частини хабара в розмірі 25 тис. доларів хабарників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного західу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаних посад. Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.