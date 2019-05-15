Депутату Київської облради Карлюку оголосили підозру у справі про захоплення агрокомплексу "Русава-К", що належав загиблому на Донбасі добровольцю Паславському

Про це повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"У резонансній справі про рейдерське заволодіння агрокомплексом "Русава-К", який належав загиблому в АТО добровольцю Марку Паславському оголошено підозру депутату Київської облради В.Карлюку", - написав він.

Як повідомлялося, в квітні 2016 року прокуратура Київської області повідомила про підозру у вчиненні злочину й оголосила в міжнародний розшук колишнього учасника ТОВ "Русава-К", який підозрюється в незаконному заволодінні майном підприємства, засновником якого був загиблий в АТО доброволець, громадянин США українського походження Маркіян-Григорій Паславський (позивний Франко).

За інформацією прокуратури, після смерті Паславського з'явилися нові власники агрокомпанії, які підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ "Русава-К". Внаслідок таких незаконних дій були виведені зі складу засновників товариства власник 3% акцій і компанія-засновниця, представником якої був Паславський.

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Крім того, за результатами проведення судово-технічної експертизи встановлено, що договір купівлі-продажу про продаж частки статутного капіталу ТОВ "Русава-К" виготовлений і підписаний вже після загибелі Паславського.

Марк Паславський загинув 19 серпня 2014 року в Іловайську. Він був громадянином США українського походження, брав участь у Революції гідності та антитерористичній операції в складі добровольчого батальйону "Донбас".

Марк Паславський