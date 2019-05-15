Київрада заборонила передачу комунального майна та землі компаніям зі статутним капіталом у РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київради, відповідне рішення підтримав 61 депутат на пленарному засіданні 15 травня.

Йдеться про мораторій на передачу майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Києва у власність або користування юридичним особам, у статутних капіталах яких частка держави-агресора становить більше 25 відсотків, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор.

"Таке рішення насправді назріло уже давно. Мало того, переконаний, що подібну заборону потрібно встановити на всеукраїнському рівні. Тому дуже вірю в те, що всі українські міста візьмуть приклад зі столиці, і приймуть аналогічні рішення", - прокоментував один з ініціаторів рішення, депутат Київради Олег Петровець.

Він висловив надію на те, що це рішення Київради ляже в основу законопроекту, який на загальнонаціональному рівні заборонить продаж і передачу в оренду української землі і майна представникам країни-агресора.

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