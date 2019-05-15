На посаду посла США в Києві розглядаються дві кандидатури, - Клімкін

Про це в інтерв'ю LB.ua сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю про шорт-лист, в якому поки двоє людей", - сказав Клімкін.

При цьому не виключив появи й інших прізвищ. "Всі люди, які отримають підтримку американського президента і Сенату, нас влаштують", - сказав дипломат.

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Він також нагадав, що майбутній посол повинен буде пройти узгодження в Сенаті, "і слухання будуть досить непростими. А в міру наближення до реальної гарячої фази виборів ці слухання можуть стати ще цікавішими".

Міністр також закликав не перебільшувати роль посла. "Ми успішно контактуємо з американським посольством у Києві, але основні речі йдуть безпосередньо з Вашингтоном. Тому посольство не є елементом для налагодження контактів зі США - ми давно переключилися на прямі контакти і це нам подобається", - сказав Клімкін.

"Хоча згоден, що є в Україні люди, для яких посольство є значним суб'єктом", - додав він.